Серебряная коллекционная монета «Ереван-2800» заняла III место

Серебряная коллекционная монета «Ереван-2800», выпущенная Центральным банком Армении в 2018 году, заняла III место в номинации «Монета года» на 13-ом международном конкурсе «Монетное созвездие 2019», проведенном в Российской Федерации.

В конкурсе «Монетное созвездие-2019» приняло участие более 220 монет, выпущенных в обращение в 2018 году. Заявки на участие подали 33 организации, представляющие 22 страны. Монеты, победившие в конкурсе, определялись голосованием международного жюри.Подробности можно узнать на сайте « www.gold10.ru ».ИзвещениеПамятные монеты – это монеты, изготовленные из драгоценных металлов, которые выпускаются с целью представления обществу национальных, межнациональных, историко-культурных, духовных и других ценностей страны, увековечивания этих ценностей в металле, а также для удовлетворения запросов нумизматического рынка.Как и любой другой вид денег, памятные монеты имеют номинальную стоимость, которая и делает их средством платежа. Однако, номинальная стоимость памятных монет намного ниже их себестоимости, которая включает в себя стоимость драгоценного металла, из которого изготовлена монета, затраты на производство и другие расходы. Низкая номинальная стоимость и высокая себестоимость дают возможность рассматривать памятные монеты не как средство платежа, используемое в денежном обращении, а как предмет коллекционирования. Памятные монеты имеют также цену продажи, установленную Центральным банком Армении.Будучи предметом коллекционирования памятные монеты выпускаются в строго ограниченном количестве и не перевыпускаются.Нумизматы, коллекционеры и просто желающие могут приобрести памятные монеты Армении в салоне-магазине “Нумизмат”, который находится в здании Центрального банка Армении и открыт для всех.В случае использования пресс-релиза ссылка на первоисточник обязательна.Служба связей с общественностью Центрального банка АрменииТел./Факс: (374-10) 56 37 61Эл. почта: [email protected]