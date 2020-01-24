Возросло число выявляемых контрабанд: превалируют случаи контрабанды наркотиков

В Армении за 2019 год выявлено 202 случая таможенных правонарушений - на 22% больше, чем в прошлом году. Превалируют случаи контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал начальник управления по борьбе с контрабандой КГД, полковник СС Вардан Варданян.

“В результате работ, проведенных Управлением по борьбе с лицом контрабанды КГД в течение 2019 года, в том числе и осуществленных оперативно-розыскных мероприятий, функций, связанных с таможенным контролем, зафиксировано 202 случая таможенных правонарушений. По сравнению с 2018 годом у нас есть рост выявлений на 22% (165 правонарушений в 2018 году).

Из таможенных правонарушений превалируют случаи контрабанды наркотических средств и психотропных веществ - 142 случая или 70% от общего числа нарушений. В 2019 году были обнаружены и конфискованы 11 кг опиума, 8,2 кг метамфетамина, около 3 кг кетамина, 1,3 кг марихуаны и гашиша, 74 электронные сигареты и мундштуки с содержанием гашиша, 16,500 таблеток и капсул, содержащих наркотические средства и психотропные вещества. По сравнению с 2018 годом в 2,5 раза увеличилось количество изъятого метамфетамина, в 8 раз - метадона, в 12 раз - гашиша и марихуаны и в 17 раз – бупренорфина.

Он заверил, что в борьбе с этим явлением постоянно осуществляется контроль. По словам Варданяна, проблема приобретает большую важность, учитывая также и то обстоятельство, что территория Армении является транзитным коридором для перевозки наркотиков из Исламской Республики Иран в другие страны.