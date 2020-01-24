Вся снегоуборочная техника работала на всей территории Еревана

В ночь с 23 на 24 января, сразу после начала снегопада, снегоуборочная техника мэрии Еревана начала обработать улицы столицы смесью соли и песка. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

“Вся работа координировалась мэром, все подразделения знали о своих действиях, работы в административных районах непосредственно контролировали руководители административных районов, все управлялось общинной структурой. Существует четкое разделение труда. Сегодня обильный снег, в основном, наблюдался в северной зоне столицы”, - отметил советник мэра Камо Ареян.

Вся техника общинной структуры “Уборка мусора и санитарная очистка Еревана” - 29 машин, работала на всей территории города.

“У нас есть четкий график, связанный с направлениями. Самое главное - первичные дороги, после чего очищаются второстепенные и междворовые переулки. Посредством интернет-группы мы постоянно следим за ходом работ. Для быстрой организации работы из того административного района, где машина закончила очистку, сразу направляем ее в другой административный район. Главные улицы уже полностью очищены и проходимы для всех типов автомобилей”, - отметил директор компании “Мусороудаление и санитарная очистка Еревана” Армен Григорян.

С целью эффективной организации уборки снега есть договоренность с компанией “Ергорсвет”, система внешнего освещения остается включенной до рассвета. Утром велись работы по удалению сосулек, образовавшихся на участках мостов.

Кроме общин в процессе уборки снега участвовали также и компании-субподрядчики. Пополнение необходимой техники в общинной структуре продолжается. К этому делу присоединились также компании и частные лица, развернувшие деятельность в Армении и за рубежом. Городские власти Еревана взяли на вооружение принцип стимулирования социальной ответственности бизнеса, что является международно принятым образом действий.

Еще раз призываем водителей ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.