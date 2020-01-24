Адвокат Товмасяна требует копии решения суда о разрешении на проведение обыска

Следователи должны представить решение суда о разрешении на проведение обыска в квартире председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна. Как сообщает «Арменпресс», об этом 24 января заявил адвокат Грайра Товмасяна Амрам Макинян, добавив, что право на защиту должно быть реализовано в полном объеме.

Он сообщил, что следователи Специальной следственной службы и сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции РА находятся в квартире председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна.

Обыск пока не начался, так как руководитель следственной группы препятствует реализации всего объема наших прав. В частности, Товмасяну и членам группы защиты Миграну Погосяну не предоставляется возможность ознакомиться с решением суда в полном объеме. Мы представили соответствующее ходатайство”, - сказал Макинян.

Грайру Товмасяну предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 308 Уголовного кодекса -злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.