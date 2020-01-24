Назначен новый начальник полиции Еревана

Начальник управления полиции Еревана освобожден от должности. Новым начальником полиции Еревана назначен полковник полиции Армен Гаспарян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“Приказом исполняющего обязанности начальника полиции Армана Саркисяна, начальник Тавушского областного управления полиции, полковник Армен Гаспарян освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления полиции Еревана”,- сообщили в полиции.

Другим приказом и. о. начальника полиции начальник управления полиции Еревана, полковник полиции Гарик Гукасян освобожден от должности и отправлен в кадровый резерв.