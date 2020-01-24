СМИ: в Багдаде проходит демонстрация против американского присутствия

Демонстрация против американского присутствия проходит в пятницу в иракской столице Багдаде. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Al-Sumaria.

По сообщению телеканала, крупная демонстрация началась в пятницу утром в районе аль-Джадрия в центре Багдада. Отмечается, что демонстранты, протестующие против американского присутствия на территории Ирака, несут иракские флаги и выкрикивают патриотические лозунги.

Телеканал подчеркивает, что ранее влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр, являющийся одним из лидеров блока "Саирун" в иракском парламенте, призвал людей выйти на мирную демонстрацию с требованиями о прекращении присутствия американских вооруженных сил в стране.

Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.