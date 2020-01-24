Tinder будет информировать полицию об опасных свиданиях
Американская компания Match Group, которой принадлежит приложение для знакомств Tinder, внедрит функцию оповещения полиции об опасных ситуациях на свиданиях. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте приложения.
Компания намерена представить серию обновлений, предназначенных для обеспечения безопасности пользователей. Для этого она частично интегрирует в Tinder приложение Noonlight, с помощью которого можно будет информировать полицию о своем местонахождении в случае опасности. Пользователи смогут зафиксировать информацию о том, где и с кем пройдет их свидание и в случае опасности вызвать сотрудников правоохранительных органов.
Другой новой функцией будет возможность верификации фотографий в аккаунтах. Благодаря этому пользователи смогут избежать ситуации, когда люди выдают себя за других.
Обновления будут доступны в США 28 января. Позже они появятся и в других странах.