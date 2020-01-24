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В Ухане за неделю возведут спецбольницу для лечения от пневмонии нового типа

В Ухане за неделю возведут спецбольницу для лечения от пневмонии нового типа

Скоростное строительство больницы на 1 тыс. койко-мест, предназначенной специально для лечения больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, начато в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Медучреждение, как отмечается в сообщениях, должно быть готово в течение шести дней, за образец взята пекинская больница "Сяотаншань", построенная за неделю в 2003 году в пригороде столицы Китая в разгар распространения атипичной пневмонии (SARS).

Как отмечается в сообщениях, введение в строй новой больницы позволит сконцентрировать медицинские ресурсы в одном месте, сократит возможные контакты больных со здоровыми.

 

 




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