В Ширакской области нет закрытых дорог
11:14, 24 Январь, 2020
В Ширакской области нет закрытых и труднопроходимых дорог.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации Ширака.
Компании, осуществляющие обслуживание дорог области, проводят работы по уборке снега.
“После выпавшего небольшого снега компании, обслуживающие дороги, проводят работы по обработке проезжей части дороги соляно-песчаной смесью”, - отметил начальник отдела транспорта-дорожного строительства управления градостроительства областной администрации Хачатур Хндзрцян.
Арменуи Мхоян