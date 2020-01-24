В Ширакской области нет закрытых дорог

В Ширакской области нет закрытых и труднопроходимых дорог.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации Ширака.

Компании, осуществляющие обслуживание дорог области, проводят работы по уборке снега.

“После выпавшего небольшого снега компании, обслуживающие дороги, проводят работы по обработке проезжей части дороги соляно-песчаной смесью”, - отметил начальник отдела транспорта-дорожного строительства управления градостроительства областной администрации Хачатур Хндзрцян.

Арменуи Мхоян