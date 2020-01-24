Рейс Екатеринбург — Ереван вернулся в аэропорт из-за датчика шасси

Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Ереван, вернулся обратно из-за сработавшего датчика неисправности шасси, никто не пострадал. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ведомство уточняет, что Airbus А320 вылетел из аэропорта Кольцово в пятницу в 7.35 (5.35 мск), однако спустя примерно час самолет, на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, вынужденно вернулся обратно.

"В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета... Воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета. Пассажиры, члены экипажа не пострадали. Воздушное судно не повреждено", - говорится в сообщении.

Следственное управление начало проверку по этому факту, сотрудники ведомства выясняют его причины и обстоятельства.

По информации онлайн-табло "Кольцово", самолет вновь вылетел по маршруту в 10.35 (8.35 мск), рейс осуществляют "Уральские авиалинии".

Проверку соблюдения перевозчиком законодательства о безопасности полетов начала Уральская транспортная прокуратура, сообщается на сайте ведомства. Надзорный орган уточняет, что практически сразу после вылета в центр управления воздушным движением от командира воздушного судна поступило сообщение о срабатывании индикатора неисправности створок переднего шасси, из-за чего борт вернулся обратно.