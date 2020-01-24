Азербайджан сам запутался в собственных грязных происках

На прошлой неделе азербайджанские СМИ опубликовали очередную статью под громким заголовком: "Где убийство Сулеймани, а где Азербайджан? По следам армянских СМИ".

Автор статьи подает читателям материал, всячески оправдываясь насчет непри­частности вооруженных сил своей страны к упомянутому в статье убийству генерала К. Сулеймани, и "кознях" армянских спецслужб, "состряпавших липовый и провока­ционный материал".

В статье утверждается, цитируем: "Азербайджанское руководство однозначно заявляло, что никогда не позволит третьим странам использовать свою территорию против Ирана - Азербайджан и Иран были и будут дружественными странами-партнерами". Однако, многочисленные факты свидетельствуют об обратном: Азер­байджан никогда не питал дружественных чувств к Ирану. Более того, в последнее время в прессе и соцсетях все чаще мелькают сепарастические идеи о расчленении Ирана и присоединении его северо-восточной части к Азербайджану.

Азербайджанские СМИ сами себе противоречат, в частности материалу, опубли­кованному в zerkalo.az, в котором говорится что покойный военный деятель аль-Мухандис, убитый вместе с генералом Сулеймани, высказывался об осведомленности иранцев насчет реальной траектории полета израильских беспилотников и, вслед­ствие этого, пагубном отражении на Азербайджане возможных последствий.

А чтобы Баку не отнекивался и не отказывался от предательских поступков по отношению к Ирану, приведем выдержку из заметки, опубликованной авторитетным российским федеральным агенством avia.pro: "Неприкрытая агрессия Израиля в отношении Ирана привела к тому, что Тель-Авив нашёл нового партнёра, позво­ляющего нанести удар по иранской территории. Как ни странно, но таким партнёром для Израиля стал Азербайджан, который позволил Израилю разместить на своей территории беспилотные летательные аппараты, а также, по данным "The New York Times" наносить удары по соседнему государству со своей территории. Американские спутники-шпионы наблюдали за тем, как израильские беспилотники взлетали с баз в Азербайджане и направлялись на юг через иранскую границу".

Так, что Баку уже впутал свое имя в грязные интриги против соседнего Ирана и нелепые оправдывания азербайджанского руководства теперь еще больше запутыва­ют сложившуюся ситуацию.