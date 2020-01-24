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Проект компенсации платы за обучение работающих студентов подоходным налогом принят в первом чтении

Проект компенсации платы за обучение работающих студентов подоходным налогом принят в первом чтении

Национальное Собрание РА приняло в первом чтении проект Закона “О компенсации платы за обучение работающих студентов подоходным налогом”. Как сообщает «Арменпресс», согласно проекту, предложенному руководителем фракции “Мой шаг” Лилит Макунц и депутатом Сисаком Габриеляном, с целью компенсации платы за обучение предлагается вернуть подоходный налог для лиц, обучающихся по ряду специальностей в магистратуре, аспирантуре и ординатуре и параллельно работающих.

“Студентам, которые будут работать параллельно с учебой по установленному правительством перечню специальностей, после окончания учебного года государство компенсирует плату за обучение в виде возврата подоходного налога, если подоходный налог удовлетворит размер платы за обучение - не более чем плата за обучение”, - представил Сисак Габриелян.

Предполагается применить это регулирование только для магистратуры, аспирантуры и ординатуры.

Проект закона принят единогласно  116 голосами “за”.




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