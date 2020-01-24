Победили и будем побеждать: Асмик Папян о дрезденском выступлении Рузан Манташян

Известная оперная певица Асмик Папян, касаясь участия Рузан Манташян в “SemperOpernball” 7 февраля, написала на своей странице в Facebook: “Победили и будем побеждать”.

Как передает «Арменпресс», Папян написала: “Рузан Манташян приглашена для участия в предстоящем 7 февраля в Дрездене Оперном бале. Она исполнит арию Татьяны из оперы Чайковского “Евгений Онегин”. “Это победа?”, - спросят многие. Да, безусловно. Говоря о проблеме, мы в то же время помогли немцам пересмотреть и исправить ошибку, восстановить справедливость и спасти свое лицо. К моему удивлению, ни один голос не прозвучал от официального Азербайджана в защиту своего соотечественника. Но много армян стали пылкими защитниками певца соседней страны. Казалось, что за спиной известной певицы Нетребко, по крайней мере, должны были бы стоять такие гиганты, как Рикардо Мути или Даниэль Баренбойм. Но нет, уважающие себя настоящие художники не спустятся со своих высот. После долгих поисков удалось найти только одного - армянку Сати Спивакову, которая посчитала своим долгом призвать армянский народ успокоиться и перестать “бредить”, - отметила певица.

Она поблагодарил всех тех, кто выступил с поддержкой, выразив особую благодарность Нарине Абгарян. “Я не нуждаюсь ни в чьем признании, в героизме или в лаврах, на протяжении нескольких дней была последовательной в справедливом решении проблемы, обнаружила для себя многочисленных испуганных музыкантов, осторожных деятелей искусства и безучастных соотечественников.

Дорогие, мое послание касается, в частности, молодежи. Где бы вы ни находились, сохраняйте твердость своего духа, любой ценой боритесь за высокое достоинство армянина...

Победили и будем побеждать”, - заключила Асмик Папян.

13 января распространились слухи о том, что азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов “из политических соображений” отказался выступать на одной сцене с сопрано Рузан Манташян, и выступление певицы было отменено. Два артиста должны были выступить вместе 7 февраля на “Semper Opernball”. Позже азербайджанский певец на своей странице в Инстаграм отметил, что эта новость якобы является ложью. Он опубликовал сообщение “SemperOpernball” о том, что оперный театр вообще не подписывал контракта на выступление Рузан Манташян в “SempernOperball”. Однако еще в декабре было распространено сообщение, в котором в списке ожидаемых выступлений указывалось и имя Рузан Манташян. А окончательный договор не был заключен только потому, что переговоры еще не завершились, однако договоренность об участии певицы уже была достигнута.

В защиту Рузан Манташян выступили многие известные и авторитетные деятели - Асмик Папян, Вардан Петросян и другие. Вопрос получил международное звучание. Парламент Армении даже направил письмо в Бундестаг Германии. В письме постоянной комиссии НС РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, спорта и молодежи было написано:

“Участие проживающей в Гамбурге сопрано Рузан Манташян в Дрезденском “SemperOpernball” 7 февраля было отменено по требованию азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова, который отказался выступать на одной сцене с армянской певицей. В сфере культуры подобная ксенофобия неприемлема. Культура была и остается одной из наиболее эффективных платформ для диалога между народами, для строительства новых мостов, которые не признают политику и национальность. Здесь должны соблюдаться уважение и равенство в отношении деятелей искусства, представляющих все народы и культуры. Обращаем внимание наших коллег из Бундестага на этот тревожный факт. Мы полны надежд, что Вы, будучи поборниками борьбы с любым проявлением расовой дискриминации и ксенофобии, будете держать этот вопрос в центре вашего внимания”.

После акций поддержки стало известно, что армянская певица вновь получила приглашение петь на оперном бале и дала свое согласие.