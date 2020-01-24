Армен Саркисян принял участие в Международной конференции, посвященной Холокосту

Президент Республики Армения Армен Саркисян в Иерусалиме принял участие в пятой Международной конференции, посвященной Холокосту. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Конференция под названием “Вспоминая Холокост, борясь против антисемитизма” в Мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста Яд ва-Шема собрала руководителей и других высокопоставленных чиновников более 40 государств мира. Конференцию открыл президент Государства Израиль Реувен Ривлин. Она проходит под его патронажем при сотрудничестве с Фондом “Всемирный форум памяти Холокоста” и Яд ва-Шемом. Выразив благодарность странам-участницам форума за солидарность, Реувен Ривлин обратился ко всем с посланием: “помнить и никогда не забывать”.

Выступили премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Французской Республики Эммануэль Макрон, вице-президент США Майк Пенс, Принц Соединенного Королевства Чарльз, президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, а также председатель Совета Яд ва-Шема, переживший Холокост, раввин Джисраэль Мейр Лау.

Выступающие отметили, что не случайно, что конференция проходит в Мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста в Яд ва-Шеме. Ознаменовав 75-летие освобождения концлагеря Освенцим, конференция еще раз обратилась с посланием, что антисемитизм, ксенофобия, расизм, нетерпимость не могут иметь место в современном мире. Их упоминание, признание и безоговорочное осуждение - моральный долг всех и первоочередная обязанность во имя прошлого и будущего человечества.

Было отмечено, что лидеров, собравшихся в Яд ва-Шеме, сплотила ответственность за прошлое и будущее. Память необходима, чтобы не забывать о страданиях жертв и выживших, чтобы больше никогда в жизни какого-либо народа, ни разу подобные преступления не повторялись бы в какой-либо стране. И будучи ответственными за будущее и за будущие поколения все участники повторили “никогда больше…”.

Многонациональный оркестр и хор под руководством маэстро Владимира Спивакова выступили со своим посланием на общечеловеческом языке музыки во имя мира и гармонии.

В рамках конференции президент Саркисян провел беседы с вице-президентом США Майком Пенсом, принцем Соединенного Королевства Чарльзом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Италии Серджио Маттареллой, президентом Португалии Марселу Ребелу де Соза, спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, председателем Европейского парламента Давидом Сасоли.

Президент Армении и главы других государств-участников конференции возложили венки к Мемориалу восстания в Варшавском гетто, автором которого является всемирно известный еврейский скульптор и художник Натан Раппорт, а также воздали дань уважения памяти жертв Холокоста.