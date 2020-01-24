Культурные объекты Пекина закрыли из-за распространения пневмонии

Запретный город (Музей Гугун), Национальный музей Китая, Государственная библиотека, Китайский музей изобразительных искусств ("Мэйшугуань"), Национальный центр исполнительских искусств (Китайский большой театр), Китайский детский театр и целый ряд других крупнейших учреждений культуры Пекина объявили в пятницу о временном закрытии из-за распространения заболеваемости пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщается на сайтах этих учреждений.

"Чтобы всеми силами осуществлять работу по противодействию распространению вируса пневмонии нового типа и для предотвращения заражения персонала и передачи инфекции в местах массового скопления людей, с 25 января закрывается Музей Гугун. О возобновлении работы будет объявлено дополнительно", - говорится на сайте бывшего зимнего императорского дворцового комплекса, известного также как Пурпурный Запретный город.

В четверг муниципальные власти Пекина объявили также об отмене масштабных публичных мероприятий в городе с целью предотвращения распространения заболевания. Об этом говорится в сообщении управления по культуре и туризму Пекина.

"Поставив безопасность и здоровье людей на первое место, для профилактики и предотвращения эпидемии, сокращения массовых скоплений людей и обеспечения стабильного и счастливого Праздника весны (Чуньцзе, Новый год по лунному календарю), в соответствии с решением рабочей группы горкома партии и правительства город Пекин начиная с этого дня отменяет все крупные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.