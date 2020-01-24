Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26

Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 876 человек, число летальных исходов увеличилось до 26. Это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР информационных сообщений.

К настоящему времени зафиксировано уже два летальных исхода за пределами первоначального региона распространения заболевания - один в провинции Хэбэй и еще один в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Известно о нескольких случаях заболевания в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Вьетнаме и Саудовской Аравии.

В ночь на 24 января Всемирная организация здравоохранения воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации. По заявлению руководства организации, «сейчас пока еще не время» для такого шага.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что организация продолжит оценивать степень опасности нового коронавируса, однако для продвижения в этом вопросе ВОЗ потребуется "больше информации".

Эксперты ВОЗ планируют в ближайшее время собраться на еще одно заседание для оценки ситуации вокруг вспышки пневмонии.