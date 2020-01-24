В результате инцидента в одной из воинских частей Арцаха ранены 2 военнослужащих

В результате инцидента на территории одной из воинских частей Арцаха ранены двое военнослужащих. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

“Один из раненых - Генри-Айк Симонович Закарян 2001 г. р., в тяжелом состоянии”, - написал Ованнисян, добавив, что не может сообщить других подробностей.

“Произошел инцидент, в результате которого есть двое раненых, жертв нет. Жизни одного, по крайней мере, ничего не угрожает. На данный момент ничего другого сказать не могу”, - на своей странице в Facebook написал Ованнисян.

Заявление об инциденте распространила также и пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

“24 января около 06:55 в одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северном направлении, при пока невыясненных обстоятельствах огнестрельное ранение получили военнослужащие Армии обороны: Генри-Айк Симонович Закарян 2000 г.р. и Армен Джоникович Месропян.

Состояние военнослужащего Генри-Айка Симоновича Закаряна оценивается как тяжелое.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие”, - говорится в сообщении.