На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 22:15 часов 23-го января в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей, для остальных – труднопроходим.

Дорога Сотк-Карвачар труднопроходима для грузовых автомобилей, для других видов транспорта – открыта.

На автодорогах Горис-Сисиан Сюникской области и Талин-Неркин Базмаберд Арагацотнской области местами гололед.

В Арагацотнской области, в Джермуке и Ехегнадзоре Вайоц Дзорской области, в Севане Гегаркуникской области, в Чаренцаване и Раздане Котайкской области, в Ахурянском регионе Ширакской области, в городах Гюмри и Артик идет снег.

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.