На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 22:15 часов 23-го января в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей, для остальных – труднопроходим.
Дорога Сотк-Карвачар труднопроходима для грузовых автомобилей, для других видов транспорта – открыта.
На автодорогах Горис-Сисиан Сюникской области и Талин-Неркин Базмаберд Арагацотнской области местами гололед.
В Арагацотнской области, в Джермуке и Ехегнадзоре Вайоц Дзорской области, в Севане Гегаркуникской области, в Чаренцаване и Раздане Котайкской области, в Ахурянском регионе Ширакской области, в городах Гюмри и Артик идет снег.
Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.
О Ларсе
Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.