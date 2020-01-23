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Для меня было важно победить в Чемпионате по быстрым шахматам: Айк Мартиросян

Для меня было важно победить в Чемпионате по быстрым шахматам: Айк Мартиросян

Чемпион Армении по быстрым шахматам Айк Мартиросян считает игру в третьем раунде поворотным моментом.

«Я был мотивирован на победу в чемпионате Армении по быстрым шахматам, потому что он носит имя моего бывшего тренера Ашота Анастасяна. Для меня было важно выиграть Чемпионат по быстрым шахматам. Хотя я проиграл в первом туре, однако в всех остальных турах у меня все получилось», - как сообщает Арменпресс, сказал Айк Мартиросян журналистам.

Он коснулся своего результата в Чемпионате Армении по классическим шахматам, посчитав поворотным третий тур, который он проиграл, хотя у него было преимущество.

Айк Мартиросян примет участие в международном турнире в Москве и планирует принять участие в индивидуальном чемпионате Европы.

Айк Мартиросян второй год подряд становится чемпионом Армении по быстрым шахматам и вторым в мужском чемпионате.




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