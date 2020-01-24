Газета “Айастани Анрапетутюн”: Почему Матенадаран принял на работу персиянку?

“В Матенадаран им. Месропа Маштоца с начала 2020 года экскурсии проводятся и на персидском языке. Необходимость представлять иранским туристам армянское и всемирное культурное наследие на их родном языке возникла лишь в последние годы, когда большую часть посетителей стали составлять туристы из Ирана.

Заведующая выставочными залами Матенадарана им. Месропа Маштоца Аида Чархчян, долгие годы работавшая также и экскурсоводом в Матенадаране, в беседе с “АА” рассказала: “Я сама из семьи репатриантов. Из Ирана в Армению приехали, когда мне уже было 21 год. Спустя два года я поступила на работу в Матенадаран и до сих пор я здесь. В то время особой нужды в фарси не было. Несмотря на то, что у нас был отдел изучения персидских рукописей, тем не менее, не было повода для перевода на фарси. Лишь однажды, когда нас посетил иранский шах. В последние годы стало больше посетителей из Ирана, я начал проводить с ними экскурсии на фарси. Исходя из этой необходимости, недавно мы приняли на работу новую сотрудницу со знанием персидского, она по национальности персиянка. В течение уже многих лет живет в Армении, очень хорошо владеет армянским языком”.

В Матенадаране персы в основном бывают раз в году. Весной, когда празднуют их Новый год, начиная с 21 марта. Поскольку в течение этих двух недель у них много свободного времени, они большими группами приезжают сюда. В течение года они бывают редко”, - замечает заведующий хранилищем. В случае визитов правительственных групп, делегаций с ними работает госпожа Чархчян. Иранских посетителей в основном интересуют их персидские рукописи”.

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