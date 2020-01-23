Главы МИД Армении и Нидерландов удовлетворены уровнем диалога

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 23 января встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Стефом Блоком, который находится с официальным визитом в Армении. В начале встречи министр иностранных дел Нидерландов передал Зограбу Мнацаканяну официальное заявление об открытии посольства Королевства Нидерландов в Ереване. В ответ министр иностранных дел Армении поблагодарил Палату представителей Нидерландов за решение открыть посольство в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя своего коллегу, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил: «Это первый визит министра иностранных дел Нидерландов в Армению. Мы наблюдаем позитивную динамику в наших двусторонних отношениях. У нас очень хорошая двусторонняя повестка дня, которая охватывает множество областей, и мы достигли хороших результатов в плане торгово-экономического диалога. Этот визит призван активизировать наш диалог: ожидается продолжение визитов на высоком уровне.

Мы стремимся создать платформу для тесного сотрудничества между нашими обществами, народами в различных областях, таких как торговля, экономика, культура, наука.

Находясь в правительстве почти два года, мы очень последовательно продолжаем процесс реформ, основываясь на широком мандате, которым наше общество наделило нас в ходе выборов. Наши усилия также получают международную поддержку, мы твердо привержены серьезному обязательству продолжать наше сотрудничество с нашими партнерами в этом отношении.

Ваш визит происходит в то время, когда мы наблюдаем интересные события в регионе и во всем мире, что также будет частью нашей повестки дня сегодня. Я тепло приветствую Вас и с нетерпением ожидаю эффективной дискуссии».

Выразив благодарность за теплый прием, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок подчеркнул: «Для меня это большая честь, и я рад быть первым министром иностранных дел Нидерландов, посетившим Армению. Мы очень заинтересованы в том, что здесь происходит, и мы ценим прогресс, который мы наблюдали за эти годы».

Министры иностранных дел выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Арменией и Нидерландами, подчеркнув важность дальнейшего укрепления последнего, в том числе путем консультаций между министерствами иностранных дел и организации взаимных визитов на высоком уровне.

В контексте торгово-экономического сотрудничества министры иностранных дел наметили шаги, которые необходимо предпринять, чтобы в полной мере использовать существующий огромный потенциал, в частности, выделив в качестве перспективных направлений умное образование, высокие технологии, туризм, сельское хозяйство, банковское дело.

Говоря о партнерстве между Арменией и ЕС, стороны подчеркнули роль Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве как важного инструмента содействия процессу реформ Армении и нормализации отношений с государствами-членами ЕС. В этом контексте министр Мнацаканян подчеркнул первостепенную важность для Армении начала диалога по либерализации визового режима для стран ЕС.

Представляя своему голландскому коллеге процесс укрепления демократических институтов и верховенства закона, реформ в создании независимой судебной системы, министр Мнацаканян подчеркнул важность поддержки, оказываемой международными и региональными партнерами в продвижении этой повестки дня и эффективном использовании имеющегося опыта.

В ходе встречи был затронут ряд вопросов международной и региональной актуальности. Министр Мнацаканян представил Стефу Блоку последние события по нагорно-карабахскому вопросу и принципиальную позицию и подходы Армении в процессе исключительно мирного урегулирования проблемы.

В конце встречи министры иностранных дел Армении и Нидерландов провели совместную пресс-конференцию.

Утром министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок посетил мемориальный комплекс Геноцида армян и почтил память святых мучеников.