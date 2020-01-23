Открывший огонь в бизнес-центре “Эребуни плаза” мужчина арестован

По факту инцидента в бизнес-центре “Эребуни плаза” возбуждено уголовное дело по п. 3 и 7 ч. 2 ст. 218 (захват заложника), ст. 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и п. 1 ч. 2 ст. 185 (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СК Армении Наира Арутюнян.

«Человек 1987 года рождения арестован. По поручению председателя СК Айка Григоряна дело расследуется в отделe по расследованию тяжких преступлений следственного управления по городу Ереван», - написала Арутюнян.

В 14:40 в полицию поступило сообщение о том, что в “Эребуни Плаза” есть вооруженное лицо. Сразу же на место происшествия выехали оперативные группы.

Руководящим составов полиции во главе с исполняющим обязанности начальника полиции Арманом Саркисяном были проведены переговоры с вооруженным мужчиной, после чего человек сдал огнестрельное оружие.

Мужчина в сопровождении и. о. начальника полиции на его служебной машине был доставлен в полицию. Пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства происшествия.