СМИ раскрыли личность человека, который открыл огонь в бизнес-центре “Эребуни плаза”. Как сообщает Арменпресс, в частности, hraparak.am пишет, что стрелком является человек по имени Артур Торосян.

«Изучив его страницу в Facebook, стало ясно, что он был одним из сторонников Роберта Кочаряна. Он сделал запись в августе 2019 года, выразив надежду, что Кочарян будет освобожден. Среди его друзей в соцсети - экономист Андраник Теванян, один из сторонников Кочаряна. Он сам следит за страницами Армена Ашотяна, Артура Даниеляна, Наиры Зограбян, а также он отметил как понравившиеся страницы сторонников Роберта Кочаряна, депутата Тиграна Уриханяна», - пишет сайт.

В 14:40 в полицию поступило сообщение о том, что в “Эребуни Плаза” есть вооруженное лицо. Сразу же на место происшествия выехали оперативные группы.

Руководящим составов полиции во главе с исполняющим обязанности начальника полиции Арманом Саркисяном были проведены переговоры с вооруженным мужчиной, после чего человек сдал огнестрельное оружие.

Мужчина в сопровождении и. о. начальника полиции на его служебной машине был доставлен в полицию. Пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства происшествия.