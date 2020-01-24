Китайцы знали, что армяне всегда приносили пользу стране, в которой они жили

Для более глубокого понимания тысячелетней дружественной нации студенты в Армении учатся не только языку китайского народа, но и истории, культуре и психологии. Отдел Китаеведения на кафедре Зарубежного регионоведения Армяно-российского университета не испытывает нехватку студентов. Многие из выпускников факультета с более чем 10-летним стажем работы в университете уже работают в Китае, и число соискателей увеличивается с каждым годом. Ерванд Маргарян, заведующий кафедрой всемирной истории, доцент, кандидат исторических наук, отметил, что идея создания отдела китаеведения на начальном этапе вызвала некоторое недоумение.

«Я помню, что когда этот вопрос впервые возник на научном совете нашего университета, многие не осознавали, насколько важно это государство, хотя Китай уже стал второй по величине экономикой в мире. К счастью, в нашем руководстве есть люди со стратегическим мышлением, которые видят далеко. Они правильно предсказали, что это действительно перспективное направление, и пошли на этот риск. Это оправдало себя », - сказал Маргарян.

В отделе, сегодня уже представляющем большой интерес, в первый год было очень мало абитуриентов, но это не разочаровало авторов идеи.

«Вначале на “Китаеведение” поступило очень мало людей. В первый год у нас было всего 5 студентов. Но с каждым годом число студентов начало расти. Конечно, могло и не расти. У нас были и все еще есть области, где нет значительного увеличения числа студентов, но в отделе" Китаеведения” оно сразу увеличилось. Они очень любят свою специальность. Во многих случаях за них родители выбирают эту специальность, просто предполагая, что она многообещающая, но попав к нам, примерно через год или два они настолько влюбляются в Китай, что это станет их навязчивой идеей. Мотивация поехать в Китай также делает их вдвойне хорошими специалистами », - сказал он.

Китайская Народная Республика предоставляет лучшим студентам отдела “Китаеведения” возможность посетить Китай и пройти там стажировку.

«Китай дает нашим студентам возможность практиковаться в Китае во время учебы. Это делается в разные периоды: один месяц, два месяца, полгода, один год, обучение в магистратуре или аспирантуре в полном объеме. Сейчас у нас большое сообщество студентов и выпускников в Китае, которые учатся и работают. В среднем в этом направлении ежегодно набирается 20-25 человек, из которых 10-15 человек в среднем хотя бы раз были в Китае ", - сказал Маргарян.

Кандидат исторических наук Ерванд Маргарян отметил, что интерес к Китаю среди армян возник тысячи лет назад. Армянские купцы веками пользовались симпатиями высокопоставленных китайских чиновников.

«Армяно-китайские отношения имеют тысячелетнюю историю, а идеи Китая в произведениях армянских средневековых авторов были очень интересными и утопическими. Они считали Китай самой красивой и успешной страной в мире. Армяне всегда были очень эффективным посредником в торговых отношениях Восток-Запад. Армяне в Китае имели свои торговые компании и всегда пользовались покровительством китайских императоров и высокопоставленных чиновников, потому что китайцы всегда очень доверяли армянам. Они считали армян очень честными торговцами и им могли быть предоставлены привилегии. Китайцы знали, что армяне всегда будут приносить пользу стране, в которой они живут. Не случайно, что в XVI веке испанские апостолы, пытаясь проникнуть в изолированный Китай, делали это от имени армянских купцов, поскольку у армянских купцов не было проблем в Китае », - отметил Маргарян.

Студенты финансового факультета изучают не только китайский язык, но и историю, культуру и психологию. «Мы обучаем китаеведов в самом широком смысле этого слова. Термин китаевед подразумевает, что специалист этой профессии должен сначала знать китайский язык, но должен также понимать, что происходит с китайской экономикой сегодня, должен иметь хорошие знания китайской литературы, изобразительного искусства, кинематографии, истории и географии, этнопсихологии. Все эти компоненты включены в наш список предметов », - сказал Ерванд Маргарян.

В Российско-Армянском университете также есть много китайских студентов, которые в свою очередь интересуются армянским языком.

Норайр Шогикян