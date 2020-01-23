Никол Пашинян и Стеф Блок обсудили перспективы развития армяно-нидерландских отношений

Премьер-министр Никол Пашинян принял прибывшую в Армению с официальным визитом делегацию во главе с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит г-на Блока в нашу страну и выразил уверенность, что это придаст новый импульс дальнейшему развитию и расширению армяно-нидерландских отношений. Подчеркнув важность организации взаимных визитов на высоком уровне, премьер-министр добавил, что в этом году также планируется его официальный визит в Нидерланды, который станет первым с момента установления дипломатических отношений визитом главы Армении в эту страну. По словам Никола Пашиняна, правительство Армении придает большое значение двустороннему сотрудничеству как в политической, так и в экономической и гуманитарной сферах.

Затем премьер-министр коснулся реализуемых в Армении реформ, направленных на развитие демократии, борьбу с коррупцией, а также преобразований в судебной системе и других сферах. Он подчеркнул, что правительство Республики Армения сформировало насыщенную и амбициозную повестку дня в этих направлениях и последовательно идет по пути ее реализации.

Никол Пашинян приветствовал ратификацию парламентом Нидерландов Соглашения о всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС, которое имеет важное значение в контексте расширения отношений с европейскими партнерами и совместных программ.

Поблагодарив за теплый прием, Стеф Блок отметил, что происходящие в Армении демократические процессы и реформы отчетливо видны, и подчеркнул, что правительство его страны также готово в результате партнерства содействовать их эффективной реализации. Министр иностранных дел Нидерландов посчитал перспективным сотрудничество в области экономики, в том числе сельского хозяйства, информационных технологий, а также в гуманитарных сферах. Господин Блок выразил уверенность, что визит премьер-министра Пашиняна в Королевство Нидерландов также будет способствовать укреплению и расширению повестки дня двусторонних отношений.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также по вопросам регионального значения.