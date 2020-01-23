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Под мостом Киевян обнаружен труп

Под мостом Киевян обнаружен труп

23-го января в 14:51 в экстренный центр 911 поступила информация о том, что под мостом Киевян города Ереван обнаружен труп.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван СС МЧС Армении.

Выяснилось, что возле ресторана "Лаванда" по адресу: Разданское ущелье 87, обнаружен труп.

Спасатели донесли тело погибшего (Акоп С., 1980 г. р.) до машины скорой помощи.




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БелТА

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