Под мостом Киевян обнаружен труп
18:06, 23 Январь, 2020
23-го января в 14:51 в экстренный центр 911 поступила информация о том, что под мостом Киевян города Ереван обнаружен труп.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван СС МЧС Армении.
Выяснилось, что возле ресторана "Лаванда" по адресу: Разданское ущелье 87, обнаружен труп.
Спасатели донесли тело погибшего (Акоп С., 1980 г. р.) до машины скорой помощи.