Под мостом Киевян обнаружен труп

23-го января в 14:51 в экстренный центр 911 поступила информация о том, что под мостом Киевян города Ереван обнаружен труп.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван СС МЧС Армении.

Выяснилось, что возле ресторана "Лаванда" по адресу: Разданское ущелье 87, обнаружен труп.

Спасатели донесли тело погибшего (Акоп С., 1980 г. р.) до машины скорой помощи.