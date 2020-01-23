Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-01-20

ЕРЕВАН, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 января, курс доллара США сократился на 0.17 драмa и составил 478.73 драм. Курс евро сократился на 0.62 драмa и составил 530.62 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.73 драм. Курс британского фунта вырос на 2.84 драмa и составил 628.43 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 77.72 драмa и составила 23963.07 драм. Цена серебра сократилась на 3.40 драмa и составила 273.51 драм. Цена платины выросла на 133.09 драмa и составила 15437.7 драм.