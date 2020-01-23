Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украинысократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об том заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.

Ранее Дубилет заявил, что перепись населения в конце 2020 года будет проведена при помощи анализа данных SIM-карт, это позволит сэкономить 83-124 миллиона долларов.

Первый пробный этап переписи населения прошел в Киеве с 1 по 10 декабря, второй - с 14 по 23 декабря 2019 года.По его словам, население Киева по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 3,7 миллиона человек.

Прошлая перепись населения на Украине состоялась в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек.