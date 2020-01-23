Многие аэропорты в мире начали проверять пассажиров на коронавирус

Международные аэропорты в разных странах мира вводят дополнительные меры контроля в связи со вспышкой коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщают западные СМИ.

В четверг о введении проверки пассажиров, прибывающих из Китая, объявил Международный аэропорт Дубая, который считается одним из самых загруженных в мире. В руководстве воздушной гавани указали, что специалисты будут, главным образом, измерять температуру у пассажиров.

Специальные меры введены и в аэропортах Великобритании. В лондонском Хитроу самолеты, которые прибывают из стран, где уже зафиксированы случаи заражения, размещаются в специальной зоне, расположенной в терминале 4. Затем проводится проверка пассажиров, чтобы убедиться, что среди них никто не болен.

Власти Малайзии в свою очередь начали медицинские проверки на всех своих границах, а также в аэропорту Куала-Лумпур. Пассажиров, прибывающих на авиарейсах из Китая, проверяют и в других азиатских странах, в том числе на Филиппинах и в Бангладеш. В крупнейших аэропортах США также действуют повышенные меры безопасности, в частности, в авиагаванях Сан-Франциско, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.