Человек, стрелявший в “Эребуни плаза” доставлен в полицию

Мужчина, открывший стрельбу в бизнес-центре “Эребуни плаза” обезврежен и доставлен в полицию. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“В 14: 40 в полицию поступило сообщение о том, что в “Эребуни Плаза” есть вооруженное лицо. Сразу же на место происшествия выехали оперативные группы.

Руководящим составов полиции во главе с исполняющим обязанности начальника полиции Арманом Саркисяном были проведены переговоры с вооруженным мужчиной, после чего человек сдал огнестрельное оружие.

Мужчина в сопровождении и. о. начальника полиции на его служебной машине был доставлен в полицию.

Пострадавших нет.

Выясняются все обстоятельства происшествия”, - говорится в сообщении Полиции Армении.