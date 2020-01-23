Илию II уложили в больницу: врачи рассказали о состоянии Патриарха

Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II уложили в одну из клиник черноморского города Батуми (АР Аджария), где он проходит плановое обследование. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Rustavi2.

По словам личного врача Патриарха Цисаны Шартава, состояние здоровья главы грузинской православной церкви не ухудшалась, а в стационар его перевели по желанию самого Патриарха и его близких.

"Фактически каждый год в феврале, после праздников, мы проводим плановое обследование либо в Грузии, либо за границей. Мы должны были провести обследование после его приезда в Тбилиси. Там его навестили близкие и предложили хорошую клинику в Батуми. Поэтому обследования проводят там", - сказала Шартава.

Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнилось 87 лет.