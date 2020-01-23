Премьер-министр Армении считает неприемлемым любое проявление насилия

16:25, 23 Հունվար, 2020

Премьер-министр Армении Никол Пашинян любое проявление насилия считает неприемлемым. «Арменпресс», в связи с инцидентом в бизнес-центра “Эребуни плаза”, сообщает, что премьер-министр РА на своей странице в Facebook сделал следующую запись:

"Любое проявление насилия, по любой причине или на любом основании, неприемлемо.”

Полиция 23 января в 14:45 получила сигнал о стрельбе, открытой неизвестным лицом в здании бизнес-центра “Эребуни плаза”.

Начальник управления по связям с общественностью и информации полиции РА Ашот Агаронян сообщил, что стрелявший в “Эребуни плаза” сдал оружие полиции и был обезврежен.