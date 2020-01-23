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Стрелявший в “Эребуни-плаза” сдал оружие полицейским

Стрелявший в “Эребуни-плаза” сдал оружие полицейским

Стрелявший в “Эребуни-плаза” сдал оружие полицейским и обезврежен. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил журналистам начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян.

Агаронян отметил, что вид оружия будет выяснен в результате экспертизы. 




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БелТА

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