Стрелявший в “Эребуни-плаза” сдал оружие полицейским и обезврежен. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил журналистам начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян.

Агаронян отметил, что вид оружия будет выяснен в результате экспертизы.