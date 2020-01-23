В “Эребуни плаза” нет заложников

В бизнес-центре “Эребуни плаза” нет граждан, взятых в заложники. Об этом сообщает начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян.

С вооруженным лицом переговоры ведет временно исполняющий обязанности начальника Полиции Армении Арман Саркисян. “Ситуация стабильная и контролируемая. Взятых в заложники граждан нет”, - как сообщает Арменпресс, сказал Ашот Агаронян.

На территорию бизнес-центра вошли спецназовцы, а также въехала машина скорой помощи. На месте происшествия находится и исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян.

Полиция 23 января в 14:45 получила сигнал о стрельбе внутри здания бизнес-центра “Эребуни плаза”.