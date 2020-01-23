ВОЗ призывает ограничить рекламу электронных сигарет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что государства должны ввести ограничения на рекламу электронных систем доставки никотина (ЭСДН), включая электронные сигареты. В опубликованном в Женеве информационном бюллетене "Электронные сигареты: насколько они опасны?" она однозначно высказалась за введение контроля государствами в сфере торговли и продвижения ЭСДН, учитывая их вред для здоровья, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

ЭСДН на настоящий момент запрещены более чем в 30 странах. Кроме того, "все больше и больше государств рассматривают вопрос об их запрете с целью защиты [здоровья] молодых людей", отмечает ВОЗ.

ВОЗ не согласна с утверждением, что электронные сигареты помогают бросить курить табак. "Пока нет достаточных свидетельств на этот счет", - указывает она. Тем, кто намерен отказаться от табакокурения, эксперты рекомендуют воспользоваться "другими подтвержденными, более безопасными и лицензированными продуктами". Речь идет, в частности, о терапии на основе замещения никотина, а также о специализированном лечении от табакозависимости.