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ВОЗ призывает ограничить рекламу электронных сигарет

ВОЗ призывает ограничить рекламу электронных сигарет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что государства должны ввести ограничения на рекламу электронных систем доставки никотина (ЭСДН), включая электронные сигареты. В опубликованном в Женеве информационном бюллетене "Электронные сигареты: насколько они опасны?" она однозначно высказалась за введение контроля государствами в сфере торговли и продвижения ЭСДН, учитывая их вред для здоровья, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

ЭСДН на настоящий момент запрещены более чем в 30 странах. Кроме того, "все больше и больше государств рассматривают вопрос об их запрете с целью защиты [здоровья] молодых людей", отмечает ВОЗ.

ВОЗ не согласна с утверждением, что электронные сигареты помогают бросить курить табак. "Пока нет достаточных свидетельств на этот счет", - указывает она. Тем, кто намерен отказаться от табакокурения, эксперты рекомендуют воспользоваться "другими подтвержденными, более безопасными и лицензированными продуктами". Речь идет, в частности, о терапии на основе замещения никотина, а также о специализированном лечении от табакозависимости.

 

 




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