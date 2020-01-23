По предварительным данным, пострадавших в результате стрельбы в “Эребуни плаза” нет

В 14:45 полиция получила сигнал о стрельбе внутри здания бизнес-центра “Эребуни плаза”. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян.

Он сообщил, что на месте происшествия находятся сотрудники различных подразделений полиции, а также и других правоохранительных структур. По предварительным данным, пострадавших в результате стрельбы нет, информация уточняется.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, на первом этаже в момент инцидента находились и другие лица, информацию о состоянии которых или о вероятных заложниках Арменпресс пытается уточнить.