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По предварительным данным, пострадавших в результате стрельбы в “Эребуни плаза” нет

По предварительным данным, пострадавших в результате стрельбы в “Эребуни плаза” нет

В 14:45 полиция получила сигнал о стрельбе внутри здания бизнес-центра “Эребуни плаза”. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян.

Он сообщил, что на месте происшествия находятся сотрудники различных подразделений полиции, а также и других правоохранительных структур. По предварительным данным, пострадавших в результате стрельбы нет, информация уточняется.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, на первом этаже в момент инцидента находились и другие лица, информацию о состоянии которых или о вероятных заложниках Арменпресс пытается уточнить.




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БелТА

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