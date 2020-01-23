Неизвестный открыл стрельбу в “Эребуни плаза”

Неизвестный в “Эребуни плаза” открыл беспорядочную стрельбу. Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Арменпресс. По предварительным данным жертв и раненых нет.

Гражданам запрещено покидать “Эребуни плаза”, на месте происшествия находятся сотрудники полиции, скорой помощи.

По предварительным данным, стрелявший не обезврежен и находится внутри “Эребуни плаза”.

В полицию Армении 23 января в 14:38 поступило сообщение о стрельбе в районе “Эребуни плаза”. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, на данный момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции. Другие подробности будут сообщены чуть позже.