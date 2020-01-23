В Гюмри и Ахуряне будут созданы новые спасательные отряды

В Ширакской области в 2020 году увеличится число пожарно-спасательных отрядов. Долгожданные спасательные отряды будут созданы в Гюмри и Ахуряне, продолжится также и техническое переоснащение, начатое в 2019 году. Как сообщает «Арменпресс», об этом 23 января на итоговой встрече областных подразделений Министерства по ЧС РА в администрации Ширака заявил главный секретарь аппарата МЧС РА Вааг Оганян. Министерство со своей стороны делает все для улучшения и имущественных, и жилищных условий сотрудников. В 2019 году Министерство отремонтировало здания пожарно-спасательных отрядов Артика и Маралика. В этом году в результате реализации программы со стороны правительства США у нас будут новые пожарно-спасательные отряды в Гюмри и Ахуряне”, - отметил Вааг Оганян.

Подводя итоги чрезвычайных происшествий 2019 года, начальник Ширакского областного управления по ЧС РА Алексан Гезалян отметил, что в течение года на территории области было зарегистрировано 749 чрезвычайных происшествий, в результате которых погибло 25, ранены 499 человек. “Таким образом, зарегистрированные ЧП выросли на 28%, а число жертв - на 2%. Большая часть зарегистрированных случаев – техногенная”, - отметил Алексан Гезалян.

Как передает Арменпресс, 373 из зарегистрированных техногенных случаев - случаи пожара, в 2018 году было зарегистрировано 206 случаев пожара. В результате пожара в 2019 году жертв не было, в то время как в 2018 году был зафиксирован один случай. За год на 15% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Материальный ущерб от техногенных случаев составил более 47 млн драмов. Зарегистрировано 3 случая метели, 15 случаев града. В результате града области был нанесен материальный ущерб в размере 4 млрд драмов, пострадали 28 населенных пунктов 21 общины. Был большим и материальный ущерб от сильного ветра. Увеличились также и случаи социально-бытового характера. Больше всего случаев отравления угарным газом - 33 случая вместо 20 случаев 2018 года. Также зафиксировано по одному случаю заболевания сибирской язвой и нападения Волков и бешеных собак.

Арменуи Мхоян