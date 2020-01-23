Украина решила отдать свои железные дороги в управление Германии на 10 лет

Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на десять лет АО "Укрзализныця", заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе (Швейцария) в четверг утром.

Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания о развитии "Укрзализныци". "Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение касательно этого уже принято, и это уже громадный шаг".