Планируется визит премьер-министра Армении в Нидерланды: подробности встречи министров ИД

Торгово-экономические связи Армении и Королевства Нидерландов стремительно растут. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместном брифинге с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. Он сообщил, что Стеф Блок прибыл в Армению в преддверии открытия посольства Нидерландов в Ереване и предстоящего визита премьер-министра Армении в Нидерланды.

“Рад констатировать, что с момента установления дипломатических отношений между двумя странами это первый визит министра иностранных дел Нидерландов в Армению. Эти развития свидетельствуют о том, что армяно-нидерландские отношения, взаимовыгодное сотрудничество после демократических изменений в Армении получили новый размах. Этот факт закреплен беспрецедентной в истории реальностью, когда законодательный орган Нидерландов почти единогласно принял решение обратиться к правительству для открытия посольства в Армении”, - сказал Зограб Мнацаканян. Он подчеркнул, что решение Королевства Нидерландов открыть посольство в Армении откроет новую страницу в двусторонних отношениях.

Министр Мнацаканян представил положительные тенденции торгово-экономических показателей. В частности, экспорт из Армении в Нидерланды за год зафиксировал двузначный рост - около 26%. В целом, торговля за последний год выросла на 9,2%.

Изменения в Армении, а также ее многовековая культура вызвали большой интерес у граждан Нидерландов. В течение года число туристов из Нидерландов в Армению резко возросло, примерный рост составляет 23%. Министр уверен, что эта сфера еще более разовьется в случае открытия прямого рейса.

В межгосударственных отношениях Армения - Нидерланды важная роль отведена и парламентскому сотрудничеству. В октябре 2019 года председатель НС Арарат Мирзоян совершил официальный визит в Нидерланды, в ходе которого был сформирован Круг дружбы Армения -Нидерланды, состоящий из политических, деловых, культурных и научных деятелей.

По словам министра, в экономической сфере также есть большой потенциал, речь идет о сельском хозяйстве, переработке отходов, управлении водными ресурсами, высоких технологиях, здравоохранении. Министр Мнацаканян счел примечательным и то, что армяно-нидерландское сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией является образцовым. Армения занимает лидирующее место в этой сфере среди стран, эффективно сотрудничающих с Нидерландами.

“Наши двусторонние отношения важны также и с точки зрения партнерства Армения-ЕС. В конце прошлого года обе палаты парламента Нидерландов с разницей в пять дней единогласно ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Это свидетельствует о важной поддержке Нидерландов, одной из стран-учредителей ЕС, и о расширении нашего взаимодействия с ЕС. Мы с удовлетворением констатируем и углубление культурных связей между двумя странами. Сказки великого армянского поэта Ованеса Туманяна, переведенные в Нидерландах, вызвали значительный интерес у нидерландских читателей”, - сказал министр, передав эту переведенную книгу министру иностранных дел Стефу Блоку. Министр Мнацаканян также напомнил, что в прошлом году в разных городах Нидерландов торжественно отметили 150-летие Вардапета Комитаса.

“У наших двух государств есть богатый опыт сотрудничества на международных площадках, и мы готовы предпринять практические шаги для его дальнейшего развития. Существует большой потенциал для расширения сотрудничества и в сферах науки, образования и юстиции. В этом направлении уже претворяются в жизнь наши совместные программы. Мы планируем расширить рамки сотрудничества, включая и новые сферы, например, экологию”, - сказал он.

Зограб Мнацаканян отметил, что на встрече со Стефом Блоком обсуждались актуальные вопросы международной повестки. “Мы едины во мнении, что все вовлеченные стороны должны приложить максимум усилий для стабилизации ситуации и снижения напряженности”, - добавил глава МИД Армении.

Визит премьер-министра Армении в Нидерланды запланирован на весну.