Президент Армении пригласил генерал-губернатора Канады в Армению

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Израиле, встретился с генерал-губернатором Канады Жули Пайет. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Отметив, что дружба между Канадой и Арменией имеет хорошую историю, президент Саркисян в то же время сказал, что отношения двух стран имеют гораздо больший потенциал для будущего сотрудничества. Он отметил, что они ожидают прогресса в вопросе открытия посольства Канады в Армении, благодаря чему двусторонние отношения получат новый импульс.

Собеседники подчеркнули большой вклад армянской общины Канады в историю успеха этой страны, отметив, что это надежный мост, связывающий две дружественные страны. В этом контексте президент Саркисян высоко оценил теплое и гуманное отношение к нашим соотечественникам, переехавшим из Сирии в Канаду.

Стороны сошлись во мнении, что обе страны могут успешно сотрудничать в сферах образования, науки и новейших технологий. Представляя президентскую инициативу ATOM (Advanced Tomorrow), направленную на развитие технологий и науки в Армении, президент Саркисян отметил, что цель этой многокомпонентной программы - привезти в Армению международные компании в сфере информационных и высоких технологий, где они смогут заниматься развитием искусственного интеллекта, математическим моделированием и другими направлениями. Он отметил, что будут рады видеть на этой платформе, в числе других технологических партнеров и канадские компании.

Президент Армении пригласил губернатора Канады в Армению принять участие в 6-ом Международном фестивале STARMUS, в рамках которого Армению посетят лауреаты Нобелевской премии, всемирно известные ученые, космонавты, музыканты. Цель фестиваля - популяризация науки, воодушевление молодого поколения и привлечение его в науку.