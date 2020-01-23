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Пограничная единица, дающая право на получение пособия, уменьшается

Пограничная единица, дающая право на получение пособия, уменьшается

Правительство снижает пограничную единицу, дающую право на получение пособия, которая позволит 11 тысячам семей продолжать оставаться в системе пособий.

Как сообщает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян отметила, что ежегодно правительство устанавливает пограничные единицы, дающих право на семейное и социальное пособие, а также размеры финансовых средств для их выплаты.

“В бюджете было выделено 37 227 млрд драмов для 98 780 семей в среднем, размер среднего пособия составляет 31 350 тыс. драмов. Предлагаемое проектом единственное изменение касается пограничной единицы, дающей право на пособие. Поскольку повышен размер минимальной пенсии, размер пенсии и размер минимальной заработной платы, содействие при рождении детей увеличено, а также и пособие по уходу за детьми, эти изменения окажут положительное влияние и на семейное пособие. Если бы размер пособия остался прежним, то около 11 тысяч семей с 49 тысячами членов потеряли бы право на получение пособия. Следовательно, предлагается снизить предельный балл для социального пособия с 30 до 28”, - сказала министр.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что, поскольку пенсии и зарплаты выросли, доходы людей увеличились, по действующей сегодня системе 11 тысяч семей окажутся вне системы пособий, в результате этих изменений не только 11 тысяч останутся в системе пособий, но и тысячи других семей также будут включены в систему.




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