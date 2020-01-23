Пограничная единица, дающая право на получение пособия, уменьшается

Правительство снижает пограничную единицу, дающую право на получение пособия, которая позволит 11 тысячам семей продолжать оставаться в системе пособий.

Как сообщает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян отметила, что ежегодно правительство устанавливает пограничные единицы, дающих право на семейное и социальное пособие, а также размеры финансовых средств для их выплаты.

“В бюджете было выделено 37 227 млрд драмов для 98 780 семей в среднем, размер среднего пособия составляет 31 350 тыс. драмов. Предлагаемое проектом единственное изменение касается пограничной единицы, дающей право на пособие. Поскольку повышен размер минимальной пенсии, размер пенсии и размер минимальной заработной платы, содействие при рождении детей увеличено, а также и пособие по уходу за детьми, эти изменения окажут положительное влияние и на семейное пособие. Если бы размер пособия остался прежним, то около 11 тысяч семей с 49 тысячами членов потеряли бы право на получение пособия. Следовательно, предлагается снизить предельный балл для социального пособия с 30 до 28”, - сказала министр.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что, поскольку пенсии и зарплаты выросли, доходы людей увеличились, по действующей сегодня системе 11 тысяч семей окажутся вне системы пособий, в результате этих изменений не только 11 тысяч останутся в системе пособий, но и тысячи других семей также будут включены в систему.