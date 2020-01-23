Модельер Жан-Поль Готье провел свой последний показ в рабочей одежде

Французский дизайнер Жан-Поль Готье провел свой последний модный показ в театре Шатле в Париже. Трансляция шоу марки Jean Paul Gaultier появилась наYouTube. Мероприятие состоялось в среду, 22 января, в 20:30 по местному времени. Оно было посвящено 50-летию карьеры модельера. В дефиле приняли участие всемирно известные модели, в частности россиянка Ирина Шейк и исполнительница шоу в стиле бурлеска Дита фот Тиз.

В заключение показа на подиум вышел сам Готье. На нем была повседневная рабочая одежда: синий комбинезон с закатанными рукавами, тельняшка и кеды. Модельер поблагодарил публику поклоном и остался на сцене танцевать вместе с моделями. О том, что этот показ станет последним в его профессиональной деятельности, Готье лично сообщил журналистам 17 января,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Жан-Поль Готье начал свою карьеру в модном доме Пьера Кардена, в 1976 году основал собственный бренд. Дизайнер создавал сценические костюмы дляМадонны, Мэрилина Мэнсона, Кайли Миноуг, Милен Фармер и других.