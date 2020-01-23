Первый сезон сериала "Ведьмак" официально побил рекорд по числу просмотров на платформе Netflix, сообщает NME.

Стриминговый сервис пояснил, что за первые четыре недели после премьеры его посмотрели 76 миллионов раз. Таким образом он стал самым популярным первым сезоном среди всех проектов Netflix,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Платформа недавно поменяла систему ведения статистики, теперь учитываются все аккаунты, на которых зафиксирован просмотр по меньшей мере двух минут любой серии или фильма, а не 70%, как это было раньше.

"Ведьмака" продлили на второй сезон ещё до премьеры первого. Исполнители трех главных ролей: Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра уже подтвердили свое участие. Дата выхода пока не уточняется.