Никол Пашинян на заседании правительства коснулся ряда актуальных вопросов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства коснулся ряда актуальных вопросов. «Арменпресс»представляет сообщение управления информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рад видеть Вас. Перед тем, как перейти к вопросам повестки заседания правительства, хочу обратиться к нескольким актуальным проблемам.

Во-первых, вчера во время вопросов-ответов в Национальном собрании я говорил о ситуации, связанной со скотобойнями. Я и сегодня хочу уточнить этот разговор, так как, насколько я понимаю, реакция на наше предложение со стороны конкретных кругов общества не была отрицательной, но я хочу уточнить, о чем мы договорились.

Эта договоренность констатирует следующее. До заседания 6 февраля мы вновь рассмотрим, изучим наши программы субсидируемых кредитов, связанных с сельским хозяйством. То есть те программы, которые и сегодня могут в льготном порядке финансировать скотобойни и, плюс к этому, и лизинговые программы, в которых, полагаю, должно быть место для этого, если его нет, откроем для мобильных скотобоен, чтобы граждане могли приобрести их по лизингу. Составляется предпочтительная карта распределения и плотности в Армении, и мы адресно будем финансировать ее, сделаем так, чтобы эти потенциальные бойни имели необходимое и разумное распределение, чтобы в областях был соразмерный доступ к скотобойням. В течение этого времени мы будем принимать предложения, чем еще можем дополнить пакет, чтобы он действовал более эффективно.

И в результате всего этого мы договариваемся о том, что что до 1 июля самые суровые условия будут только по отношению к супермаркетам Еревана и объектам общественного питания Еревана. В остальных местах мы оставляем ситуацию такой, какой была де-факто до этого урегулирования, при условии, что с 1 июля вся республика перейдет на эту новую систему и независимо ни от чего, больше не будет никаких акций протеста. Если это условие приемлемо для наших любимых соотечественников, проводящих сегодня акции протеста, или, по крайней мере, они согласны с тем, о чем мы договорились сегодня, мы примем эту договоренность до 1 июля, и это должно быть нашим соглашением. Если выяснится, что оно неприемлемо, мы, открывая эти кредитные программы, должны будем сказать, что это условие действует с сегодняшнего дня. То есть, если и после 1 июля это не будет приемлемо, то это будет действовать с сегодняшнего дня, если оно неприемлемо, пусть с сегодняшнего дня не будет приемлемым. Если мы, как минимум, не проявляем существенных действий, то договариваемся, что супермаркеты Еревана и объекты общественного питания действуют в условиях сертификата 5-ой формы, а остальные получают срок до 1-го июля, а мы поддерживаем, чтобы этот вопрос был урегулирован. Я обращаюсь также и к руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов: за это время нужно проинформировать людей о том, в каких условиях действуют скотобойни, поскольку люди не знают, что скотобойни обязаны перевозить скот, если у фермеров есть такое желание. Этот процесс должен освещаться во всех его деталях, чтобы все было ясно. Г-н Григорян, Вы координируете процесс, регулируете этот вопрос с Министерством территориального управления и инфраструктур и Инспекционным органом по безопасности продуктов питания, и на заседании 6 февраля мы уже должны иметь конкретное предложение. Оно должно быть в повестке дня заседания, и в режиме докладываемого вопроса мы должны обсудить этот вопрос, чтобы по состоянию на 1 июля полностью закрыть эту тему.

Вторая проблема, к которой я хочу обратиться, опять же проблемя вызвавшая в последнее время много шума. Она связана с роддомами”.

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1002372.html