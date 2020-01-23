El Mundo: число погибших в результате непогоды в Испании достигло десяти

По меньшей мере десять человек погибли с воскресенья в результате непогоды в Испании, которая сопровождалась сильными порывами ветра, снегопадами и дождями. Об этом сообщила в четверг газета El Mundo.

По ее информации, еще четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди них - 25-летний британец, поиск которого ведется на Балеарских островах. Также сообщается о десятках пострадавших.

По меньшей мере 78 человек обратились за медицинской помощью в Испании из-за шторма "Глория", который обрушился на северо-восток страны. Об этом сообщила в четверг газета El Periodico.

По ее информации, 66 человек были госпитализированы. Синоптики предупредили в четверг о высоких волнах в прибрежных зонах провинции Жирона (автономное сообщество Каталония) и на острове Мальорка (автономное сообщество Балеарские острова). При этом, как отмечает издание, сохраняется риск схода лавин в Пиренеях,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Из-за непогоды приостановлено движение высокоскоростных поездов на участке, соединяющем Испанию и Францию.

Государственное метеорологическое агентство Испании ранее объявляло экстренное предупреждение из-за непогоды во многих провинциях королевства. Были закрыты дороги, порты, отменены занятия в школах, эвакуированы местные жители. Сейчас погодные условия улучшились, однако предупреждение все еще действует в нескольких провинциях.

Речь идет об одной из самых сильных бурь в Испании за последние годы. В четверг председатель правительства страны Педро Санчес должен посетить зоны, пострадавшие в результате удара стихии.