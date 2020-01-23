Согласно международным индексам, Армения - самое демократическое государство региона

Согласно Докладу “Индекс международной демократии-2019”, Армения продолжила свой прогресс в сфере демократии.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что по итогам 2019 года Армения получила 5,54 балла вместо предыдущих 4,79 и на 17 пунктов улучшила свои позиции, заняв 86-е место среди 167 стран вместо прежнего 103-го места.

“Таким образом, можно констатировать, что, согласно международным индексам, Армения считается самым демократическим государством региона. Причем говоря регион, мы имеем в виду не только в маленьком, но и в большом смысле. В докладе отмечено, что, несмотря на прогресс, Армения продолжает считаться страной, имеющей, так называемый “гибридный” режим. По сути, это связано и с проблемами в судебной системе. От судьбы этих реформ зависит, когда мы преодолеем шкалу средних стран в обеих сферах и окажемся в списке ведущих стран. В 2020 году мы должны сконцентрироваться на антикоррупционной сфере, которая напрямую связана с реформами в судебно-правовой сфере, чтобы окончательно прорвать ту границу, которая держит нас в ряду средних стран. Это нас не устраивает”, - подчеркнул глава правительства.

Министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что в этом индексе Армения никогда не была на таком месте. Для Армении самый высокий индекс был в 2014 году - 37, то есть никогда не было 42. По словам министра, программой антикоррупционных действий предусмотрено, что к 2023 году будет 55. Этот отчет показывает, что это более чем реалистично. В некоторых кругах считают, что обеспечение прозрачности может повлиять на инвестиции, на стабильность, в то время как именно эти показатели доказывают, что наши действия будут способствовать стабильности и обеспечат благоприятную среду для инвестиций”, - сказал министр.

Никол Пашинян отметил, что результаты 2019 года показали, что экономика не только не боится реформ, но и наоборот, воодушевленная реформами, она проявляет активность.