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СМИ: в Китае разработали успешный метод лечения пневмонии

СМИ: в Китае разработали успешный метод лечения пневмонии

Китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации (насыщения крови кислородом, ЭКМО).

Об этом в четверг сообщил информационный портал Sina.

По его данным, метод был успешно опробован в Ухане (административный центр провинции Хубэй). Благодаря новому методу медикам удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии. К настоящему времени его состояние стабилизировалось и продолжает улучшаться. Как утверждают медики, вскоре его могут выпустить из карантина,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 




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