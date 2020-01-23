Правительство в 10 раз увеличило ассигнования на лаборатории “Армат”

Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства коснулся программы лабораторий “Армат” и отметил, что она началась в 2014 году. Как сообщает «Арменпресс», по словам премьер-министра, в 2014 - 2017 годах из госбюджета лабораториям “Армат” было выделено 188 млн драмов, а в 2018 и 2019 годах финансирование достигло 1 млрд 296 млн драмов.

“То есть за 3 года 188 млн драмов, а за 2 года - 1 млрд 296 млн драмов. Далее, до революции, вновь за 3 года в Армении открылось 220 инженерных лабораторий, а после революции - 255. То есть мы открыли больше лабораторий, увеличили финансирование примерно в десять раз, и сегодня люди обвиняют нас в том, что мы с лабораториями “Армат” создаем проблемы. А в чем проблема? Она проста: сегодня у нас 575 лабораторий, которые были приобретены у одной организации, и мы говорим, что на данный момент мы должны взять паузу, проанализировать, как работает эта система, и мы должны избегать закупок у одного человека. В результате этих анализов мы должны представить техническое задание и после этого создавать эти лаборатории на конкурсной основе. То есть, мы должны говорить, что в этих школах мы собираемся создавать лаборатории и приглашаем на конкурс. В одном случае одна организация сможет победить, в другом - другая”, - сказал Никол Пашинян.