Мы имеем дело с примитивными манипуляциями: премьер-министр коснулся проблемы родильных домов

Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства коснулся вопроса роддомов и отметил, что здесь мы имеем дело с простой манипуляцией.

“Вчера по одному из телеканалов я смотрел репортаж из роддома Ачаджура, где проводили интервью с роженицей, которая приехала туда из села Воскепар. То есть, роженица приехала из Воскепара в роддом Ачаджура, который находится в списке тех роддомов, которые не соответствуют нынешним критериям. Воскепар находится в 19 км от Ноемберяна, и в Ноемберяне есть родильный дом, который, как заверили в Минздраве, в очень хорошем состоянии и технически оборудован. Село Ачаджур находится в 25,7 км от Воскепара. То есть, Ноемберян и его роддом ближе к Воскепару, чем к Ачаджуру. Я уже и не говорю, что Ачаджур находится вдали от Иджевана на 34,3 км. Теперь вопрос: “Почему роженица предпочла проехать более долгий путь и родить в хуже оснащенном роддоме? Я говорю это, чтобы показать, что иногда вопросы подвергаются манипулятивным спекуляциям”, - сказал Никол Пашинян.

Как сообщает «Арменпресс», глава правительства добавил, что дороги Воскепар-Ноемберян и Ноемберян-Иджеван находятся в идеальном состоянии.